Более 60 граждан и 16 полицейских пострадали во время протестов в Сербии

Более 60 граждан и 16 полицейских пострадали во время протестов в сербских городах Белград и Нови-Сад в ночь на четверг. Об этом сообщил сербский президент Александар Вучич на брифинге МВД, передает РИА Новости.

© Газета.ru

«Свыше 60 граждан пострадали, насчитали 64 пострадавших в помещении СПП на бульваре Освобождения в Нови-Саде <...> Пострадали 16 полицейских, из них двое получили серьезные травмы, оба в Белграде», — сказал он, отметив, что к пострадавшим приехали машины скорой помощи.

По его словам, силовики не хотят отступать, сопротивлялись протестующим. В настоящее время власти увеличивают число полицейских на улице и устанавливают порядок.

Вучич пришёл поддержать сторонников на протестах в Белграде

Протесты прошли по всей Сербии перед отделениями правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). По информации Вучича, в Белграде с пригородами было 3084 протестующих, в Нови-Саде — 1695.

Протесты студентов и оппозиции начались в стране после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября прошлого года. Участники акций требуют проведения внеочередных парламентских выборов и отставки правительства.

Ранее Вучич заявил, что протесты не смогут побороть государство.