В Крыму ликвидировали открытое горение на ландшафтном пожаре

В Симферопольском районе Крыма ликвидировано открытое горение сухой растительности. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Ландшафтный пожар произошел на открытой территории вблизи дороги Симферополь — Николаевка. Из-за сухой, жаркой и ветреной погоды угроза дальнейшего распространения огня, в частности на дачный массив Новозбурьевка.

На место пожара прибыли огнеборцы МЧС, группа экстренного реагирования Специализированного отряда, аэромобильная группировка, волонтеры — 48 человек и 12 единиц техники. При тушении огня применялись водоподвозящая техника, тракторы, хлопушки и ранцевые огнетушители. Всего

В 15:50 мск пожар был локализован на площади 40 гектаров. В 22:15 мск открытое горение было ликвидировано.

12 августа сообщалось о тушении крупного ландшафтного пожара в Бахчисарайском районе Крыма.

Накануне в Крыму авиация МЧС России тушила ландшафтный пожар между селами Павловка и Васильевка Белогорского района.