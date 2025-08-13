Повара ресторана со звездой «Мишлен» избили под Парижем

Неизвестные избили и ограбили итальянского шеф-повара Симоне Занони, работающего в парижском ресторане, удостоенном звезды «Мишлен».

Об этом сообщила радиостанция RTL со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По ее данным, двое преступников на мотоцикле проследовали за Занони, после чего напали на него и украли швейцарские часы стоимостью €150 тыс.

