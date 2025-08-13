Мигранты жестоко изрезали россиянина, заступившегося за девушку

В Москве мигранты из Таджикистана напали на парня, который заступился за девушку. Иностранные специалисты подошли к ней на улице и, угрожая ножом, начали предлагать интим. В Сети появилось шокирующее видео с лежащим в крови парнем на асфальте.

По данным СМИ, девушка не стала терпеть домогательства и попросила помощи у парня. Словесный конфликт после этого перерос в драку с поножовщиной. Мигранты нанесли россиянину несколько ударов ножом.

Агрессоры затем просто сбежали, а пострадавший остался лежать и истекать кровью прямо на асфальте. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Нападавших сейчас разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что в Москве мигрантка в никабе агрессивно отреагировала на замечание женщины и попыталась выбить из ее рук телефон. А затем сама стала снимать конфликт на видео.

