МАК опроверг предварительные итоги крушения Ан-24 в Приамурье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК), занимающийся установлением причин крушения пассажирского Ан-24 в Приамурье, опроверг появившиеся в соцсетях данные, будто уже были оглашены предварительные итоги катастрофы. На самом деле, отчета еще нет, заявили в пресс-службе комитета, передает ТАСС.

«Предварительный отчет еще готовится», — указано в сообщении. В МАК подчеркнули, что на подготовку подобного отчета уходит не менее месяца.

Названы возможные причины крушения Ан-24 в Приамурье

Ранее предварительную версию случившегося раскрыл Telegram-канал Shot. Якобы пилоты разбившегося в июле в Амурской области самолета Ан-24 могли перепутать высоту и лететь на 600 метров ниже необходимого уровня. В результате во время выполнения разворота самолет столкнулся с кронами деревьев и упал.