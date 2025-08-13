МАК прокомментировал публикации о причине катастрофы Ан-24

Межгосударственный авиационный комитет, который устанавливает причины крушения самолета Ан-24 под Тындой, сообщил, что предварительный отчет по факту случившегося еще готовится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

© Пресс-служба Росавиации

Подготовка отчета, как отмечается в публикации, занимает от месяца.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на предварительные выводы экспертов сообщал, что пилоты Ан-24 могли лететь на 500-600 метров ниже необходимого при заходе на посадку.

Утверждалось, что экипаж обращал внимание на давление по системе QNH - над уровнем моря. При этом, согласно картам захода, должна была применяться система QFE - давление, которое зависит от уровня высоты аэродрома.

Самолет Ан-24 разбился в Амурской области 24 июля. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, а также 42 пассажира, в том числе пятеро детей. Все они погибли.