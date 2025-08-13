Стала известна причина нападения цыган на скорую помощь во Владимирской области

Во Владимирской области цыгане закидали автомобиль скорой помощи камнями, поскольку врачи отказались ставить пьяной цыганке капельницу — им запрещено это делать по регламенту.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 13 августа, сообщило агентство Регнум со ссылкой на источники.

— Ее мужчина сказал, чтобы мы поставили ей капельницу. Но мы не можем ставить капельницы пьяным по регламенту. Капельницу не ставят, потому что препарат, который выводит токсины, — его нет по ОМС. К тому же человек должен немного протрезветь, тогда препарат начнет действовать, — пояснил фельдшер.

После произошедшего медики обратились в полицию, но правоохранители, по словам врачей, заявили, что они сами виноваты в случившемся. Полицейские отметили, что врачи приехали к пациентам по собственному желанию, а они «у себя дома и вправе вести себя как хотят», передает агентство.

13 августа председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. В ведомстве отметили, что инцидент является не первым случаем совершения противоправных действий в отношении медиков в Суздальском районе, сообщил Telegram-канал ведомства.

О случившемся 13 августа рассказала член Совета по правам человека Марина Ахмедова. По ее словам, в результате атаки цыган в карете скорой помощи разбились окна, а корпус машины получил вмятины.