Приговоренный к 17 годам экс-замглавы Генштаба Российской армии попросился на СВО

Бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил России Халил Арсланов, осужденный за крупную аферу при закупке оборудования для Главного управления связи, попросился в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, генерал-полковник уже прошел медкомиссию в СИЗО «Матросская Тишина» и подал заявление о заключении контракта. Уточняется, что ему всего 61 года – он подходит под требование к максимальному возрасту для высших офицеров.

В начале июля 235-й гарнизонный военный суд в Москве приговорил экс-замглавы Генштаба к 17 годам колонии строгого режима и многомиллионному штрафу. Его признали виновным по статьям о мошенничестве и получении взятки, лишив званий и госнаград.

Следствие полагало, что Арсланов причастен к хищениям более 6,7 миллиарда рублей при приобретении цифрового телекоммуникационного оборудования. Кроме того, бывший директор Ярославского радиозавода Сергей Якушев утверждал, что передал фигуранту взятку в размере 12 миллионов рублей за то, чтобы его предприятие участвовало в доработке дешевых радиостанций из Китая.