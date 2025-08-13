Тайфун «Подул» накрыл Тайвань

33 человека пострадали в Южном Тайване из-за тайфуна «Подул». Об этом сообщает Reuters.

Еще один человек признан пропавшим без вести. Согласно информации источника, «Подул» обрушился на юго-восточную часть региона около 18:00 по мск, после чего двинулся в сторону Тайваньского пролива. Скорость ветра в области тайфуна достигала 191 км/ч.

«Ожидается, что ураган обрушится на южное побережье Китая поздно вечером в среду или утром в четверг, затронув провинции Фуцзянь и Гуандун. По данным правительства, на Тайване один человек пропал без вести, еще 33 получили ранения. Девять городов и уездов объявили о приостановке работы и занятий в школах на среду, включая южные мегаполисы Гаосюн и Тайнань», — сообщает издание.

В данный момент власти Тайваня проводят эвакуацию местных жителей. Кроме того, большая часть острова была перекрыта, а местные аэропорты отменили сотни авиарейсов.

