Трое детей погибли после употребления метадона в Череповце

В Череповце скончались трое детей. Об этом в среду, 13 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

© Вечерняя Москва

По информации Telegram-канала Mash, смерть произошла в результате употребления метадона.

— 12 августа 2025 г. в квартире одного из жилых домов по улице Наседкина в городе Череповце обнаружены тела двух юношей и одной девушки — дочери хозяйки помещения. Еще одна несовершеннолетняя в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение, — говорится в публикации ведомства.

Погибли два мальчика, 13 и 16 лет, и 16-летняя девочка. Их подруга находится в реанимации. По информации Mash, погибшие мальчики из благополучных семей — один из них собирался поступить в седьмой класс, другой учился в айти-колледже. Девочка недавно переехала с матерью из Вологды.

Подростки нашли закладку, полагая, что внутри находится другое вещество, говорится в публикации.

Двухлетний ребенок скончался ранее в Челябинской области из-за отравления наркотиками. Следствие считает, что вещества мальчику вводила его мать, чтобы тот успокоился и не кричал. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Убийство».