В Саратове экс-депутата лишили водительских прав

В Саратове вынесли решение по административному делу экс-депутата областной думы и бизнесмена Сергея Курихина о нарушении правил дорожного движения, результат огласили в судебном участке № 1 Волжского района. Об этом сообщает sarinform.ru.

Суд постановил лишить его водительских прав на четыре месяца, при этом сам Курихин в зал не явился. Его наказали за то, что он выехал на встречную полосу (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ). В сообщении уточнили, что инцидент произошел 12 июля 2025 года на трассе Энгельс-Маркс вблизи села Красный Яр, он управлял автомобилем марки Land Rover и обогнал попутный автомобиль в запрещенной зоне. Это заметили инспекторы ДПС, после чего ему выписали протокол.

Бывший депутат в суде заявлял, что никогда не нарушал правила за 35 лет водительского стажа и это административное дело — «спланированная провокация».

