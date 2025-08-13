На Кубани поймали шестого беглеца из изолятора временного содержания

Шестого мигранта, сбежавшего из центра содержания иностранных граждан в Краснодаре, нашли в Геленджике. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МВД России по Краснодарскому краю.

© Газета.Ru

По данным ведомства, для поиска мужчины был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Беглеца нашли в поселке Прасковеевка.

«Задержанного доставили в отдел полиции. Иностранец будет привлечен к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», — говорится в сообщении.

10 августа шесть человек сбежали из центра временного содержания иностранных граждан в Краснодаре, среди них трое украинцев. Среди сбежавших трое граждан Украины — Николай Кисленко, Вячеслав Жмурко и Александр Капуста, два гражданина Армении — Артур и Гарик Бабаян, а также один гражданин Молдавии — Николай Камбур.

Пятерых из шести сбежавших удалось обнаружить и задержать.