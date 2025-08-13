Тренера будут судить из-за смерти школьницы от копья

В Кабардино-Балкарии будут судить тренера спортивной школы из-за смерти 13-летней девочки. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Отмечается, что местный СК завершил расследование уголовного дела по факту смерти несовершеннолетней. Согласно версии следствия, во время тренировки в спортивной школе несовершеннолетний мальчик случайно кинул легкоатлетическое копье в голову школьнице. В результате она скончалась.

Как показали результаты расследования, смерть девочки могла произойти из-за того, что тренер организовал на футбольном поле одновременную тренировку по трем видам дисциплин. При этом, руководство школы не давало своего разрешения на подобные совместные занятия — подобная практика запрещена из-за правил безопасности.

«Расставив участников тренировки с нарушениями указанных выше правил и отвлекшись на других воспитанников, обвиняемый не заметил, что несовершеннолетний 2008 года рождения метнул копье, которым попал в голову другой воспитаннице школы 2011 года рождения, стоявшей в противоположной от него стороне. От полученных телесных повреждений она скончалась в медицинском учреждении», — сообщили в СК.

В результате тренеру предъявили обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека». Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.