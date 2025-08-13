34-летний россиянин украл двух мальчиков из детского сада и скрылся

В Екатеринбурге 34-летний местный житель похитил двух сыновей. Мальчики должны жить с мамой по решению суда. Об этом сообщает Е1.RU.

34-летний уралец по договоренности с бывшей супругой забрал детей из детского сада. Он должен был увезти их на дачу к родителям, однако скрылся в неизвестном направлении.

Мужчина сейчас не на связи. Передвигается он с помощью костылей.

Предположительно, мужчина может находиться в городе Городец, в экопоселении или на территории православных храмов.