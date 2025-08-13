Пьяный мужчина устроил дебош при заселении в хостел на востоке Москвы

Росгвардейцы привели в чувства пьяного гражданина, который устроил дебош при заселении в хостел на востоке Москвы. Об этом в среду, 13 августа, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ведомства.

© Вечерняя Москва

— Сотрудниками вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве оперативно пресечено хулиганское поведение гражданина в одном из хостелов Восточного административного округа, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Стражи порядка обуздали невменяемого мужчину, который хотел заселиться в бюджетный отель без документов. Ему не понравился отказ администратора хостела, после чего он начал ругаться матом и повредил имущество ночлежки.

Нарушителя общественного порядка передали полицейским, которые решат, что делать с гражданином.

Ранее росгвардейцы приехали по вызову в ювелирный магазин на востоке города. К помощи стражей порядка пришлось прибегнуть после того, как общественный порядок нарушил мужчина. Он находился в неадекватном состоянии и пытался пробраться за стойку кассы. Позднее оказалось, что мужчина находился под действием запрещенных веществ.