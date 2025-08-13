Пенсионер лишился 750 тысяч рублей из-за Киану Ривза

Телефонные мошенники украли у 74-летнего пенсионера из Омска 750 тысяч рублей, притворившись голливудским актером Киану Ривзом. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Отмечается, что сначала мошенники позвонили пенсионеру от лица «бухгалтерии», после чего сообщили о возможности повысить пенсию. Для этого мужчину попросили продиктовать код из СМС. Пенсионер согласился, после чего ему стали звонить уже от лица различных ведомств.

В ходе одного из таких звонков, мошенник представился «офицером ФСБ» и даже прислал фотографию поддельного удостоверения. При этом, на фотографии было прифотошоплено лицо Киану Ривза.

После этого мошенник связался с пенсионером по видеосвязи. Во время разговора он также выглядел как голливудский актер из-за технологии deepfake. В ходе звонка злоумышленник смог выманить у мужчины 750 тысяч рублей.

В данный момент полиция ищет преступников, возбуждено уголовное дело.

Ранее МВД назвали «кодовые фразы», которые помогут распознать курьера-мошенника.