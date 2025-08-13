Мигранты напали на пассажира такси в Перми

В Перми таксист-минрант поругался с пассажиром и позвал на помощь своих друзей, сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации.

© Газета.Ru

«В Перми приезжий из Средней Азии – водитель такси агрессивно себя вел по отношению к пассажиру и высказывал в его адрес угрозы. В ходе словесного конфликта приехали знакомые водителя, которых он позвал на помощь, и один из них применил насилие в отношении пассажира», — сообщает канал.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

До этого сообщалось, что в Архангельске пассажиры подрались в общественном транспорте. Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На опубликованных кадрах видно, как мужчина несколько раз ударяет пассажира, который наносит своему оппоненту ответные удары, а после распыляет в лицо перцовый баллончик. На записи также заметно, что во время конфликта один из мужчин держится за поручень.