28-метровая яхта Da Vinci затонула у берегов испанского острова Форментера недалеко от Ибицы. Об этом сообщает Sky News.

Причиной затопления стал пожар в машинном отделении. Отмечается, что на место происшествия подоспела береговая охрана, но потушить возгорание не удалось — в итоге яхта пошла ко дну. С тонущего судна удалось спасти всех членов экипажа.

Момент затопления попал на видео. На его кадрах можно увидеть, как объятая пламенем яхта медленно погружается в воду. Стоимость судна оценивается в 1,9 миллиона долларов — около 160 миллионов рублей по текущему курсу.

