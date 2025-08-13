Школьница из Бангладеш сбежала из дома и попала в сексуальное рабство в Индии

Газета.Ru

В Индии 12-летняя девочка из Бангладеш была спасена из сети сексуального рабства после того, как за три месяца стала жертвой более чем 200 мужчин, пишет Daily Mail.

В Индии спасли 12-летнюю школьницу, попавшую в сексуальное рабство
© Газета.Ru

Как рассказала сама девочка, она провалила экзамен в школе и, боясь жестокого наказания со стороны родителей, сбежала из дома. По данным полиции, ей помогла знакомая женщина, которая тайно переправила ее через границу и продала в секс-индустрию. Девочку доставили в город Надиад в штате Гуджарат, где она подвергалась систематическому сексуальному насилию.

Спасательная операция прошла в рамках совместных усилий подразделения по борьбе с торговлей людьми полиции Мира-Бхаяндар Васаи-Вирар, а также неправительственных организаций Exodus Road India Foundation и Harmony Foundation. В ходе операции были арестованы десять человек, связанных с преступной сетью.

Комиссар полиции Никет Каушик сообщил, что расследование продолжается, и правоохранительные органы используют все доступные ресурсы для раскрытия всей сети торговли людьми и предотвращения подобных преступлений в будущем.

Спасенная девочка сейчас находится под защитой социальных служб и получает психологическую помощь. Её репатриация в Бангладеш находится на рассмотрении.