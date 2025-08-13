Гособвинитель затребовал восемь лет тюрьмы для блогера Варламова*

Гособвинитель затребовал заочно осудить блогера Илью Варламова* на восемь лет по делу о распространении заведомо ложной информации о российской армии. Об этом в среду, 13 августа, сообщили в суде.

© Вечерняя Москва

— Обвиняемому Варламову* гособвинение запросило 8 лет колонии со штрафом в размере 99 миллионов рублей заочно, — передает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера 1 июля. Варламову* инкриминируют не только фейки о Вооруженных силах Российской Федерации, но и неисполнение обязанностей иностранного агента.

По версии следствия, блогер, находясь за пределами государства, распространял недостоверную информацию. Он делал это, исходя из мотивов политической ненависти.

В конце февраля 2025 года банковские счета Варламова* заблокировали на территории России из-за того, что он уклонялся от исполнения обязанностей иноагента. В ноябре по этой же причине в отношении урбаниста возбудили уголовное дело.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.