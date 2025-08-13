Россиянка 27 раз ударила отца ножом и не смогла вспомнить, за что

На Урале 47-летнюю женщину судят за нападение с ножом на своего отца. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

© Суды Свердловской области

Инцидент произошел 12 мая в квартире на улице Карла Маркса в городе Тавда. Местная жительница в ходе конфликта нанесла своему отцу не менее 27 ножевых ранений. Мужчина не выжил.

Подсудимая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения в момент совершения преступления, не смогла вспомнить и объяснить, почему напала на родителя. Свою вину женщина не признает. В настоящее время Тавдинский районный суд рассматривает материалы уголовного дела в ее отношении по статье 105 УК РФ.

