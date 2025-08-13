Мужчина открыл стрельбу на месте похорон артиста Ивана Краско

13 августа в Санкт-Петербурге простились с народным артистом Иваном Краско. На месте похорон неизвестный открыл стрельбу из пистолета.

По данным mk.ru, актера похоронили на кладбище в Комарово. Во время отпевания кто-то из числа гостей выстрелил в небо. Присутствующие на траурной церемонии были в шоке.

Инцидентом, скорее всего, заинтересуется полиция. Против выстрелившего могут возбудить уголовное дело о хулиганстве.

Напомним, Иван Краско скончался 9 августа в возрасте 94 лет от осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием желудочно-кишечного тракта. Артиста было решено похоронить рядом с могилой сына Андрея Краско, которого он пережил на 19 лет.

Также мы писали, что актер Андрей Ургант не пришел на прощание с Иваном Краско, которого считал вторым папой. Также на траурной церемонии не было экс-супруги знаменитости Натальи, которая младше него на 60 лет.