Банда на электросамокатах орудует в подмосковном городе

В Одинцово грабители на электросамокатах кошмарят местных жителей. Налетчики забирают деньги у людей. Две женщины в результате нападения получили травмы, передает Telegram-канал «ОИНФО».

Зафиксирован уже второй случай за неделю. Группа молодежи на самокатах напала на женщину возле ТЦ «Атлас» 6 августа в 5 утра. Ей распылили в лицо перцовый баллончик и пытались отобрать сумку. Грабители забрали из кошелька дамы 15 тысяч рублей и ретировались. Пострадавшая получила многочисленные ссадины и перелом пальца.

Очередной случай произошел вчера, 12 августа на улице Интернациональной. И снова нападение на женщину. Правда, попытка ограбления сорвалась. Водитель упал с самоката в момент нападения, бросил технику и сбежал. Женщина получила растяжение ноги.

Молодые люди на вид лет 20 нападают на арендованных самокатах. Пострадавшие обращались в полицию. Реакции пока не последовало. Ограбленная женщина написала заявление в прокуратуру.