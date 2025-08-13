В Чечне возбудили дело после того, как педагог избил детей куском трубы

В Чечне педагог школы, где учат Коран, избил детей куском трубы и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ — истязание несовершеннолетних. По версии следствия, педагог систематически избивал трех мальчиков куском полипропиленовой трубы. Назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в школе хафизов «Ан-нур» в городе Гудермесе — целью учебы является заучивание Корана наизусть. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как преподаватель избивал нескольких детей куском трубы, а затем заставил группу мальчиков лечь на пол. После этого видео оборвалось. Мать одного из пострадавших опубликовала фотографии с многочисленными синяками на теле ребенка.