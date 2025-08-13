Названа предварительная причина крушения Ан-24 в Амурской области

24 июля пассажирский самолет Ан-24РВ «Ангара» потерпел крушение в Амурской области из-за ошибки экипажа при использовании барометрического высотомера. Согласно предварительным данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), экипаж ошибочно установил давление QNH вместо QFE, что привело к полету на 600 метров ниже положенной высоты, сообщает новостной ресурс про российскую гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на предварительные данные Межгосударственного авиационного комитета.

© Дальневосточная транспортная прокуратура/ТАСС

В СССР и России традиционно использовалась система QFE, но с переходом на зарубежные самолеты начался массовый переход на QNH. На сегодня больше половины аэропортов перешли на QNH, хотя использование QFE не запрещено.

27 июля сообщалось, что связь с самолетом Ан-24, который летел рейсом Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропала после того, как борт при заходе на посадку ушел на второй круг. Воздушное судно принадлежало авиаперевозчику «Ангара». Позднее стало известно, что обломки пропавшего самолета Ан-24 нашли в 15 км от Тынды. На его борту находились 43 человека, включая 5 детей, и 6 членов экипажа.