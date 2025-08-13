Таксист-мигрант со знакомыми напал на пассажира в российском регионе

В Перми уроженец Средней Азии, работавший таксистом, напал со знакомыми на пассажира. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России (СКР).

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Доклад о расследовании будет представлен главе СКР Александру Бастрыкину.

Сообщается, что водитель такси агрессивно себя вел себя по отношению к пассажиру и угрожал ему, в результате между мужчинами произошел словесный конфликт. Тогда мигрант вызвал на помощь знакомых, один из подоспевших применил насилие.

Ранее стало известно, что сбежавшего мигранта из центра содержания нашли в хозпостройке в Геленджике.