Военному ВСУ вынесли приговор за вторжение в Курскую область

Военнослужащий 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Виталий Ершов осужден за теракт в Суджанском районе Курской области, сообщают в пресс-службе СК России. Его признали виновным по части 2 статьи 205 УК РФ.

© СК России

По данным следствия, в период с 9 января по 3 февраля текущего года обвиняемый вместе с сослуживцами неоднократно пересекал госграницу РФ в Суджанском районе на бронетранспортере "Бушмастер", вооруженный автоматом АК-74 и гранатами.

- Он прибывал в с. Погребки Суджанского района Курской области, занимал наблюдательно-огневые позиции, откуда осуществлял наблюдение за населенным пунктом, жителями и действиями российских военнослужащих, запугивал мирных граждан и запрещал им эвакуироваться, а также участвовал в блокировании указанной территории и ее удержании под незаконным вооруженным контролем, - говорится в сообщении СКР.

3 февраля Ершов был задержан российскими военными. Сейчас суд назначил ему 16 лет лишения свободы: первые три года тот отбудет в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима.