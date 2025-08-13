Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК в подконтрольном ВСУ Запорожье

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам военкомата в Запорожье, находящемся под контролем украинских войск.

Об этом пишет агентство УНН со ссылкой на полицию региона.

«В Запорожье мужчина посреди улицы стрелял по работникам ТЦК», — говорится в сообщении.

На месте работает полиция.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области Украины сотрудник ТЦК избил 72-летнюю женщину, в результате чего она позже умерла в больнице.