Туриста убили случайной пулей на концерте популярного исполнителя

Турист убит случайной пулей на концерте Bad Bunny
Поездка на концерт популярного исполнителя Bad Bunny в Пуэрто-Рико обернулась трагедией для 25-летнего туриста из Нью-Йорка. Кевин Марес был застрелен в ночь на воскресенье в прибрежном районе Ла-Перла города Сан-Хуан, известном своей криминальной историей.
По данным полиции, Марес стал случайной жертвой. Он находился рядом с группой людей, между которыми вспыхнула ссора. В какой-то момент один из участников конфликта достал пистолет и открыл огонь, ранив как минимум трех человек, включая американского туриста, сообщает Fox News.
Кевин Марес получил ранение в живот и скончался в крупнейшей государственной больнице Пуэрто-Рико. По словам детектива, занимающегося делом, Марес был невинным свидетелем произошедшего.
Полиция пока не знает, что стало причиной ссоры, и у них нет описания стрелявшего.
"У нас очень мало информации", — признал представитель полиции.
На данный момент никто не арестован.
Девушка погибшего опубликовала в соцсетях пост со словами: "Я люблю тебя, мой ангел".