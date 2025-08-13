Туриста убили случайной пулей на концерте популярного исполнителя

Поездка на концерт популярного исполнителя Bad Bunny в Пуэрто-Рико обернулась трагедией для 25-летнего туриста из Нью-Йорка. Кевин Марес был застрелен в ночь на воскресенье в прибрежном районе Ла-Перла города Сан-Хуан, известном своей криминальной историей.

© Thais Llorca/EPA/TACC

По данным полиции, Марес стал случайной жертвой. Он находился рядом с группой людей, между которыми вспыхнула ссора. В какой-то момент один из участников конфликта достал пистолет и открыл огонь, ранив как минимум трех человек, включая американского туриста, сообщает Fox News.

Кевин Марес получил ранение в живот и скончался в крупнейшей государственной больнице Пуэрто-Рико. По словам детектива, занимающегося делом, Марес был невинным свидетелем произошедшего.

Полиция пока не знает, что стало причиной ссоры, и у них нет описания стрелявшего.

"У нас очень мало информации", — признал представитель полиции.

На данный момент никто не арестован.

Девушка погибшего опубликовала в соцсетях пост со словами: "Я люблю тебя, мой ангел".