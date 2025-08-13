Стало известно еще о двух жертвах самодельной чачи с рынка в Адлере

Появилась информация еще о двух жертвах скандально известной сочинской чачи. На больничной койке оказались двое жителей Уфы, передает тг-канал Mash Batash.

60-летнего мужчину суррогатным алкоголем угостила попутчица. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также пострадал 30-летний мужчина. С симптомами отравления он изначально попал в реанимацию. Но его удалось спасти и сейчас пациента перевели в токсикологию. Медики, сообщают, что он идет на поправку.

Как сообщал источник ранее, 11 августа в Уфе от самодельного спиртного скончалась 36-летняя женщина, предварительно несчастная ослепла.

Всего жертвами фальсификата стали порядка 10 человек. Вчера погибла семья из трех человек из подмосковной Лобни. Сколько пострадавших доподлинно не известно. Их число с каждым днем возрастает.

Двух продавцов рынка Сириус в Адлере арестовали. Паленую чачу реализовывали бабушка и внучка. Напиток они приобретали у неизвестных лиц. Сам базар закрыли.