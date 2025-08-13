В детском саду Новороссийска воспитательница ударила по лицу двухлетнюю девочку, которая плакала и отказывалась от еды, сообщает Shot.

Инцидент произошел во вторник, 12 августа, в детском саду № 25. Во время обеда его сотрудница показывала плачущей девочке, как надо есть кашу. Но ребенок не мог успокоиться. Воспитательница в один момент вспылила и грубо отчитала девочку, а затем несколько раз ударила ее по лицу, из-за чего та заплакала еще сильнее.

По данным Telegram-канала, воспитательницей оказалась 63-летняя Ольга Сахарова. Как отмечается, в 2009 году она была награждена Почетной грамотой Минобразования и науки РФ за значительные успехи в воспитании детей дошкольного возраста.

«Сахарову уже уволили из садика. Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»», — говорится в публикации.

