Слон растоптал туриста за попытку сделать селфи

В Индии турист пострадал во время попытки сделать селфи со слоном. Это случилось в лесном массиве, прилегающем к индуистскому храму, куда мужчина проник без разрешения, передает Daily Mail.

В заповеднике штата Карнатака свидетели сняли на видео, как слон, стоявший на обочине дороги, поднял хобот и бросился за туристом. Басавараджу упал, спасаясь от животного, которое несколько раз наступило на него. Мужчина выжил, но получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Как рассказали свидетели, путешественник подошел к слону, который лакомился морковкой на обочине дороги. Слон испугался внезапной вспышки света от фотоаппарата и отреагировал агрессивно.

Турист получил штраф в размере 25 тысяч рупий (примерно 23 тысячи рублей). Кроме того, ему было предложено записать видеообращение, в котором он должен признать свою ошибку и объяснить, что причиной нарушения стали недостаточные знания о мерах безопасности в условиях дикой природы.