Прокуратура подключилась к проверке задержки рейса из Батуми в Москву

Прокуратура инициировала проверку после того, как рейс из Батуми в Москву задержали более чем на 16 часов. Среди 174 пассажиров числятся 18 детей. Об этом в среду, 13 августа, сообщили в пресс-службе московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

— Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса Батуми-Москва авиакомпании Red Wings, вылет которого задержан более чем на 16 часов. На борт зарегистрировано 174 пассажира, из них 18 детей, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Всем людям, оказавшимся в этой ситуации, предоставили напитки и питание, заявили в авиакомпании. О задержке рейса на 16 часов стало известно 13 августа. Самолет, следующий рейсом WZ554, должен был вылететь из Батуми в Москву еще в 21:20 12 августа. Вместо этого пассажиров уведомили о том, что в небо они поднимутся не раньше 14:00 следующего дня.

Причины задержки рейса представители авиакомпании пока не озвучивали.

Ранее из-за поломки борта из Хургады в Москву не смогли вылететь другие пассажиры. Им пришлось прождать своего рейса более 15 часов. Туристам предоставили проживание в одном из египетских отелей на время коллапса.