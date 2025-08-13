В крымском отеле у москвички похитили полмиллиона рублей

У жительницы Москвы похитили 500 тыс. рублей в одном из отелей Крыма. Об этом сообщает «Осторожно, Новости».

По данным Telegram-канала, 4 августа Светлана с родственниками и друзьями заселилась в «Ampire Hotel» в Ялте. Как утверждается, компания приехала на свадьбу ее сестры и заняла в отеле 8 номеров. Пропажу средств женщина обнаружила 7 августа. Отмечается, что деньги лежали в тканевом мешочке в ящике с бельем. Как сообщается, сейфа в номерах гостиницы не было.

У подруги Светланы похитили 10 тыс. рублей, которые она хранила в чемодане. По словам Светланы, в тот день в ее номер пришел мастер для установки фена и реализации услуг клининга. Уборка в тот день также была и в номере ограбленной подруги. Подчеркивается, что дверь им открыла мать Светланы, однако потом она отошла. В ответ на жалобу сотрудница отеля, по словам потерпевших, обвинила гостей в том, что они якобы сами потратили или потеряли деньги.

Компания решила вызвать полицию. Правоохранители провели криминалистическую экспертизу, допросили свидетелей и изъяли замок из номера Светланы. После этого отель отказался предоставить женщине другую комнату и произвести уборку – ей пришлось ночевать в грязном номере без замка. Сотрудники ресепшн объяснили это тем, что уборщики побоялись заходить в ее номер и предложили поменять белье самостоятельно.

«Светлана отметила, что уборку в номере провели только 12 августа после того, как она направила в адрес отеля досудебную претензию. По ее словам, компания не может переехать в другой отель, потому что все гостиницы региона в разгар сезона загружены», — говорится в публикации.

По словам пострадавшей, в гостинице есть только одна камера видеонаблюдения, нет плана эвакуации, а также не установлены системы пожарной сигнализации, огнетушители и пожарные щиты. В качестве компенсации морального вреда отель предложил Светлане 20% от стоимости ее номера, что составляет 14 400 рублей.