Родственник выманил у пенсионерки имущество на 34 млн рублей

В Петербурге 78-летняя женщина стала жертвой обмана со стороны родственника и лишилась имущества на 34 млн рублей. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Пожилая петербурженка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По ее словам, родственник обманным путем завладел ее недвижимостью: домом с земельным участком в поселке Репино и двумя петербургскими квартирами.

Общий ущерб оценивается почти в 34 млн рублей. Подозреваемый объявлен в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

До этого россиянка тайно оформила кредиты на свекровь и потратила деньги на себя. В общей сложности пенсионерка осталась должна банкам более 700 тысяч рублей.