Доброволец СВО из Сербии заявил о поджоге его дома в Подмосковье

Сербский снайпер, участник боевых действий в Донбассе Деян Берич рассказал, что его дом в подмосковном Чехове подожгли.

«Мой дом сожгли в Чехове... Я знаю конкретно, кто дом сжёг, его камера поймала, это был серб», — цитирует Берича ТАСС.

По его словам, зарубежные спецслужбы для выполнения терактов специально ищут сербов, которые находятся в России и имеют проблемы с финансами.

По информации сербского добровольца, одному из граждан Сербии «предлагали порядка 15 млн рублей» для его устранения.

В феврале председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в Главное следственное управление ведомства уголовное дело об избиении участника СВО в Крыму.