Административное здание вспыхнуло на Кожевнической улице на юге Москвы

Здание административного назначения загорелось на Кожевнической улице на юге Москвы. Об этом в среду, 13 августа, сообщил «Вечерней Москве» источник в правоохранительных органах.

— Пожар охватил административное здание на улице Кожевническая, дом 18. На место прибыли спасатели. Площадь возгорания пока неизвестна, — рассказал источник в правоохранительных органах.

Также пока не ясно, что привело к пожару.

До этого в подмосковном Щелкове загорелось здание администрации. По словам очевидцев, огонь охватил верхние этажи строения около 03:30. На место прибыли пожарные, которые потушили пожар.

На юге Москвы 12 августа загорелся жилой дом на улице Бехтерева. В результате пожара пострадал один человек. Остальных людей, находившихся в доме в тот момент, эвакуировали. Пожарные ликвидировали возгорание.