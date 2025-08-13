Опубликованы кадры задержания украинского агента в Кировской области

ФСБ показала задержание пособника Киева, который планировал поджечь релейные шкафы Транссибирской магистрали, чтобы заблокировать доставку грузов в зону СВО. Соответствующие кадры публикует РИА Новости.

На обнародованном видео показано, как оперативники берут злоумышленника, стоящего на вокзале, под руки и уводят. На кадрах также демонстрируется найденная у него различная проукраинская атрибутика — шевроны с флагом и гербом Украины, а также полный комплект формы военнослужащего украинской армии.

ФСБ ранее сообщила о задержании в Кировской области россиянина, вступившего в курируемую украинскими спецслужбами террористическую организацию. В ходе допроса молодой человек рассказал, что с ним связался украинский координатор, который попросил у него личные данные и фото паспорта. По заданию спецслужб Украины, после совершения диверсии, мужчина должен был приехать в Москву, заключить контракт с Минобороны России, и попасть в военную часть в Курской области. Затем ему было необходимо ликвидировать сослуживцев, предоставив фотоподтверждение своим кураторам, и перейти на сторону противника.

Задержали мужчину при попытке выезда в Московский регион, отметили в ФСБ.