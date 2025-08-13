В Екатеринбурге пара через суд взыскала с гадалки более 1 млн рублей

В Екатеринбурге супружеская пара через суд взыскала с вещуньи более 1 млн рублей — гадалка обещала поправить клиентам здоровье, но после проделанных ей манипуляций эффекта они не почувствовали. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Согласно материалам дела, осенью 2023 года жительница Екатеринбурга обратилась в магазин «Колдуй баба, колдуй дед» с запросом на улучшение здоровья. После диагностики за пять тысяч рублей вещунья попросила клиентку привести на следующий сеанс мужа. На второй встрече, уже с обоими супругами, провидица заявила, что проблемы есть у каждого из них, но она способна с ними справиться. За манипуляции работница магазина взяла 112 тысяч рублей. Этим женщина не ограничилась. После проведения ритуалов в магазине, потребовались манипуляции в квартире у пары — за них клиенты отдали более 70 тысяч рублей. Еще через некоторое время колдунья уговорила супругов пройти у нее обучение, для которого требовалось приобрести волшебные палочки по цене 100 тысяч рублей (каждая).

«Лишь в декабре 2023 года, после очередной чистки супруги поняли, что их водят за нос, поскольку положительных изменений магические манипуляции не принесли, но существенно опустошили семейный бюджет», — рассказали в пресс-службе.

Когда постарались вернуть вложенные средства сами, но у них ничего не вышло. Тогда они обратились в Кировский районный суд с иском о защите прав потребителей. Закон оказался на их стороне, и суд взыскал с вещуньи в общей сложности более 1,3 млн рублей.

Ответчица решение не обжаловала и оно вступило в законную силу.