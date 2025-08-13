ФСБ: в Кировской области задержан планировавший поджоги на Транссибе агент Киева
В Кировской области задержан гражданин России 2006 года рождения, вступивший в курируемую украинскими спецслужбами террористическую организацию и планировавший поджоги на Транссибирской магистрали, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
«Возбуждено уголовное дело... участие в деятельности терорганизации... государственная измена... и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
По данным ФСБ, агент спецслужб Украины наносил проукраинские надписи в общественных местах и планировал совершить поджоги релейных шкафов Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО.
Кроме того, ему была поставлена задача прибыть в Москву для заключения контракта на службу в зоне СВО для последующего перехода на сторону ВСУ.
Он был задержан сотрудниками ФСБ при попытке выезда в Московский регион.
Ранее в Благовещенске задержали мужчину за подготовку диверсии на Транссибирской магистрали.