В Кировской области задержан планировавший поджоги на Транссибе

В Кировской области задержан гражданин России 2006 года рождения, вступивший в курируемую украинскими спецслужбами террористическую организацию и планировавший поджоги на Транссибирской магистрали, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«Возбуждено уголовное дело... участие в деятельности терорганизации... государственная измена... и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, агент спецслужб Украины наносил проукраинские надписи в общественных местах и планировал совершить поджоги релейных шкафов Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО.

Кроме того, ему была поставлена задача прибыть в Москву для заключения контракта на службу в зоне СВО для последующего перехода на сторону ВСУ.

Он был задержан сотрудниками ФСБ при попытке выезда в Московский регион.

Ранее в Благовещенске задержали мужчину за подготовку диверсии на Транссибирской магистрали.