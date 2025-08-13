В Москве арестован турист, избивший иностранного студента

В Москве арестован 26-летний турист, причинивший тяжкие травмы иностранному студенту, передает пресс-служба столичного ГУ МВД.

По предварительным данным, инцидент произошел возле ресторана на Никольской улице. Там 20-летний потерпевший стоял с девушкой, к которой злоумышленник начал оказывать знаки внимания.

"На почве этого между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес оппоненту удар в область лица, отчего тот упал и ударился головой", – говорится в сообщении.

Студент был госпитализирован в медучреждение с ушибами и переломами. Подозреваемого удалось задержать недалеко от места происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее правоохранители Орехово-Зуевского городского округа задержали мужчину по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью брата.

Инцидент произошел в квартире одного из домов на улице 1 Мая. Двое братьев распивали спиртные напитки, и между ними возник конфликт, в ходе которого один из них ударил другого ножом.