По факту инцидента в бассейне на юго-западе Москвы возбудили дело

В Москве возбуждено уголовное дело по факту инцидента в бассейне на юго-западе города. Там накануне вечером 12-летняя девочка чуть не погибла во время купания.
Ее волосы попали в решетку в нижней части бассейна. Подняться на поверхность самостоятельно не получилось. На помощь пришли спасатель развлекательного комплекса и мама. Ребенок сейчас в больнице. Дело будет расследоваться по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Доклад о результатах поручил предоставить глава СК Александр Бастрыкин.
"Следователями столичного Следственного комитета допрашиваются сотрудники и руководство комплекса. Изучены и изъяты записи с камер видеонаблюдения. Назначен ряд экспертиз. Девочке оперативно оказана медицинская помощь. Состояние несовершеннолетней стабильное. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили в СК.