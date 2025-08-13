По факту инцидента в бассейне на юго-западе Москвы возбудили дело

В Москве возбуждено уголовное дело по факту инцидента в бассейне на юго-западе города. Там накануне вечером 12-летняя девочка чуть не погибла во время купания.

Ее волосы попали в решетку в нижней части бассейна. Подняться на поверхность самостоятельно не получилось. На помощь пришли спасатель развлекательного комплекса и мама. Ребенок сейчас в больнице. Дело будет расследоваться по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Доклад о результатах поручил предоставить глава СК Александр Бастрыкин.