Полиция задержала одного из нападавших на «Крокус» благодаря его светлым штанам

Один из сотрудников ДПС, преследовавших автомобиль исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», принял верное решение и после бегства террористов в сторону леса стал преследовать мужчину в светлых штанах, понимая, что его лучше будет видно в темноте.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Уточняется, что исполнители теракта выбежали из автомобиля по направлению к лесу в разные стороны.

«Он (сотрудник ДПС — RT.), выбежав из автомашины, стал преследовать одного мужчину, который был в светлых штанах, понимая, что его лучше будет видно в темноте. Инспектор ДПС со второго экипажа побежал вместе с ним. Свернув с дороги, они задержали убегающего мужчину», — говорится в документах.

Вскоре после этого прибыли сотрудники ФСБ, которым был передан задержанный.

Ранее сообщалось, что машина напавших на «Крокус» в результате погони столкнулась со встречным авто.

Всего обвиняемые в нападении на «Крокус» купили четыре автомобиля для проведения теракта.