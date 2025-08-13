Полиция задержала одного из нападавших на «Крокус» благодаря его светлым штанам
Один из сотрудников ДПС, преследовавших автомобиль исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», принял верное решение и после бегства террористов в сторону леса стал преследовать мужчину в светлых штанах, понимая, что его лучше будет видно в темноте.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Уточняется, что исполнители теракта выбежали из автомобиля по направлению к лесу в разные стороны.
«Он (сотрудник ДПС — RT.), выбежав из автомашины, стал преследовать одного мужчину, который был в светлых штанах, понимая, что его лучше будет видно в темноте. Инспектор ДПС со второго экипажа побежал вместе с ним. Свернув с дороги, они задержали убегающего мужчину», — говорится в документах.
Вскоре после этого прибыли сотрудники ФСБ, которым был передан задержанный.
Ранее сообщалось, что машина напавших на «Крокус» в результате погони столкнулась со встречным авто.
Всего обвиняемые в нападении на «Крокус» купили четыре автомобиля для проведения теракта.