Российские силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, БПЛА были уничтожены в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.

«Предварительно, обошлось без разрушений, никто не пострадал», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Ранее обломки БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани.

Также губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в Тракторозаводском районе Волгограда обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома.