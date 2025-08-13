Силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области
Российские силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его словам, БПЛА были уничтожены в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.
«Предварительно, обошлось без разрушений, никто не пострадал», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Ранее обломки БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани.
Также губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в Тракторозаводском районе Волгограда обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома.