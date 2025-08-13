Появились подробности о пожаре в подмосковном городе

Шесть человек самостоятельно эвакуировались из охваченного огнем здания администрации в подмосковном Щелково. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, передает РИА Новости.

По предварительным данным, никто не пострадал. В тушении пожара были задействованы 47 человек и 16 единиц техники.

О возгорании в здании администрации стало известно ранее. По информации Shot, его площадь составила 140 квадратных метров. Причина пожара неизвестна.