В здании администрации города Щелково произошел пожар

В административном здании в подмосковном городе Щелково произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал "Типичное Щелково".

На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что здание администрации Щелковского городского округа, находящееся на площади Ленина, горит. К нему уже прибыли пожарные. 12 августа сообщалось, что сотрудники МЧС полностью ликвидировали происшедшее в ночное время возгорание на производственном предприятии в Ярославле.

По имеющимся данным, площадь пожара составила 4,5 тысячи квадратных метров. 6 августа стало известно, что заброшенное здание загорелось в промышленной зоне поселка Лисий Нос в Приморском районе Санкт-Петербурга. За день до этого на Зубовском строительном рынке в Уфе произошел сильный пожар.