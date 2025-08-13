Машина напавших на «Крокус» в результате погони столкнулись со встречной машиной

Автомобиль Renault, на котором напавшие на концертный зал «Крокус Сити Холл» пытались скрыться от полицейских, во время погони на трассе М-3 столкнулся со встречным автомобилем и только тогда остановился.

Об этом говорится в материалах дела, передаёт ТАСС.

По данным агентства, машину с террористами преследовали два экипажа ДПС и, чтобы её остановить, они открыли по автомобилю огонь. Уточняется, что после выстрелов по задним колёсам Renault начал вилять по дороге, однако сохранил управление, после чего сотрудники ДПС прострелили ему переднее левое колесо и заднее стекло.

«Автомобиль начал заметно снижать скорость, в этот момент во встречном направлении двигался микроавтобус. Водитель преследуемого автомобиля направил автомобиль в лобовое столкновение с микроавтобусом. В последний момент водитель микроавтобуса применил манёвр уворота от удара. Несмотря на это, избежать столкновения не удалось», — говорится в документах.

После удара, отмечает агентство, Renault занесло, он остановился в центре проезжей части.

Ранее сообщалось, что исполнители теракта в «Крокусе» не доехали до Украины 142 км по трассе.

Также поступала информация, что обвиняемые в нападении на «Крокус» купили четыре автомобиля для проведения теракта.