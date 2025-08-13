Обломки БПЛА упали на крышу многоэтажки в Волгограде

Обломки беспилотного летательного аппарата упали на крышу многоэтажного жилого дома в Волгограде. Об этом в ночь на среду сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По его словам, которые приводят в Telegram-канале администрации региона, этой ночью подразделения ПВО отражают массированную атаку БПЛА на территорию области.

По состоянию на 02:30 пострадавших и повреждений объектов нет, отметил он.

"В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков беспилотника на крышу 16-этажного жилого дома по улице Ополченской", - сообщил Бочаров.

Губернатор добавил, что специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жителей дома, чтобы обеспечить безопасность при обследовании дрона обломков саперами.