Найдены останки похищенной королевы красоты

На Филиппинах обнаружили останки бывшей королевы красоты. Как сообщает издание The Manila Times, их нашли в море у побережья района Диит.

35-летнюю Акен Аррадасу похитили 31 июля в городе Ормок. Трое неизвестных в масках силой усадили женщину в автомобиль Toyota и увезли. Камеры видеонаблюдения позднее зафиксировали, как машина двигалась в сторону города Таклобан.

Сестра пропавшей обратилась в полицию лишь четвертого августа. Она сообщила, что утром в день похищения ее сестра разговаривала с мужчиной по имени Пай-ап Дрилон, который проживал в том же районе. Власти считают нападение спланированным и ведут поиск подозреваемых в нескольких регионах страны.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре неизвестные бандиты расправились с бывшей королевой красоты провинции Манаби. Ее спутник и годовалая дочь также получили огнестрельные ранения.