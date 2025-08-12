В московском бассейне спасли девочку, волосы которой попали в трубу

В бассейне развлекательного комплекса в Москве спасли 12-летнюю девочку, волосы которой попали в трубу. Об этом сообщает пресс-службу столичной прокуратуры.

© Прокуратура Москвы/Telegram

Уточняется, что инцидент произошел в открытом бассейне развлекательного комплекса на улице Генерала Тюленева.

«12-летняя девочка нырнула и ее волосы попали в трубу, находящуюся в нижней части бассейна. Из-за этого несовершеннолетняя самостоятельно не могла подняться на поверхность и пробыла некоторое время под водой. Помощь ей оказали ее мама и сотрудник комплекса», — говорится в тексте.

Позже девочку осмотрели медики и доставили в больницу. Ее состояние не раскрывается.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе надлежащее обеспечение ответственными лицами безопасности оказываемых услуг. Расследование находится на контроле у Зюзинской межрайонной прокуратуры.